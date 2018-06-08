Трамп готов принять "Вашингтон" в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять в Белом доме игроков "Вашингтона", который в ночь на 8 июня выиграл Кубок Стэнли. Ранее глава американского государства объявил, что и "Кливленд", ни "Голден Стэйт" не будут приглашены на встречу с ним в случае победы в финале плей-офф НБА.

Ранее Трамп поздравил "Кэпиталз" с победой над "Вегасом" (4-1 в серии) в финале плей-офф НХЛ, а также назвал капитана команды Александра Овечкина суперзвездой.

- Думаю, мы примем "Вашингтон", - цитирует Reuters Трампа. - Посмотрим.

Отметим, что 4 июня Трамп отменил визит чемпиона НФЛ "Филадельфии Иглз", которые победили в феврале в Супербоуле. Лишь несколько игроков команды собирались прийти в Белый дом. 7 июня форвард "Кэпиталз" Деванте Смит-Пелли сказал, что не пойдет на прием к Трампу из-за его публичных высказываний. Афроамериканский хоккеист отметил, что "слова, которые говорит Трамп, напрямую связаны с сексизмом и расизмом".

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