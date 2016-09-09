"Трактор" не смог вернуть Ничушкина из-за запредельной суммы

"Трактор" приложил максимум усилий для возвращения в клуб из "Далласа" своего воспитанника нападающего Валерия Ничушкина. Об этом сообщил директор челябинского клуба Иван Сеничев. По его словам, речь идет о слишком серьезных финансовых затратах.

В июне "Даллас" сделал квалификационное предложение 21-летнему форварду, у которого истек трехлетний контракт с клубом. Новое соглашение на данный момент не подписано. Права на игрока после сезона-2012/13 перешли к московскому "Динамо".

– Сейчас уже можно говорить: да, мы занимались вопросом выкупа у московского "Динамо" прав на Ничушкина, но по понятным причинам свои действия не афишировали, – цитирует "Р-Спорт" Сеничева. – Вопросом занимался лично губернатор Челябинской области и президент нашего клуба Борис Александрович Дубровский, который провел в Москве несколько встреч. Разумеется, мы приложили максимум усилий, чтобы вернуть в Челябинск такого хоккеиста, как Ничушкин, хоккеиста, права на которого, как все помнят, в свое время практически за бесплатно были отданы "Динамо".

Увы, цена, которую "Динамо" выставило нам за права на нападающего, а также его личный контракт обошлись бы "Трактору" в запредельную сумму. Не буду конкретизировать ее, но речь о цифре большей, чем сто миллионов рублей в год. Это очень серьезные деньги для нашего клуба, в данный момент мы, к сожалению, не готовы потратить их на одного игрока.