08:07 | ХОККЕЙ — НХЛ

Торторелла пропустит Матч звезд НХЛ

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Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла не будет тренировать сборную Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ-2017. Такое решение 58-летний специалист принял по семейным обстоятельствам.

- К сожалению, появились проблемы личного характера, которые прямо сейчас требуют моего внимания, - приводит пресс-служба лиги слова Тортореллы. - В связи с этим мне придется немедленно покинуть команду и пропустить Матч звезд в Лос-Анджелесе. Это решение мне далось тяжело, потому что я горжусь тем, что могу представлять "Коламбус". Однако это решение правильное для моей семьи и для меня. Я ценю поддержку нашего клуба, Национальной хоккейной лиги и надеюсь присоединиться к команде на следующей неделе.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/tortorella-will-not-coach-at-all-star-game/c-286158072

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