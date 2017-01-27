Торторелла пропустит Матч звезд НХЛ

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла не будет тренировать сборную Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ-2017. Такое решение 58-летний специалист принял по семейным обстоятельствам.

- К сожалению, появились проблемы личного характера, которые прямо сейчас требуют моего внимания, - приводит пресс-служба лиги слова Тортореллы. - В связи с этим мне придется немедленно покинуть команду и пропустить Матч звезд в Лос-Анджелесе. Это решение мне далось тяжело, потому что я горжусь тем, что могу представлять "Коламбус". Однако это решение правильное для моей семьи и для меня. Я ценю поддержку нашего клуба, Национальной хоккейной лиги и надеюсь присоединиться к команде на следующей неделе.