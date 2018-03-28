09:18 | Хоккей — НХЛ

Торторелла объяснил, почему не заменил Бобровского после трех пропущенных шайб за 10 минут

1

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла подчеркнул, что решил поверить во вратаря команды Сергея Бобровского, несмотря на неудачный старт в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (7:3). Российский голкипер пропустил к началу 11-й минуты первого периода три шайбы, но остался в воротах и больше не пропускал. "Блю Джэкетс" же забили 7 голов.

- Этот парень так часто нас спасал в этом сезоне, - цитирует официальный сайт НХЛ Тортореллу. - Хорошо, что он остался в воротах и сделал несколько классных сэйвов в ключевые моменты в конце первого периода. Мы поддержали его. Ребята должны были так поступить, потому что в этом сезоне он является ключевым игроком команды.

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shurikfromkaragay

он во все сезоны ключевой игрок у вас. ныне просто у вас еще и Панара есть.

09:31

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!