Торторелла объяснил, почему не заменил Бобровского после трех пропущенных шайб за 10 минут

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла подчеркнул, что решил поверить во вратаря команды Сергея Бобровского, несмотря на неудачный старт в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (7:3). Российский голкипер пропустил к началу 11-й минуты первого периода три шайбы, но остался в воротах и больше не пропускал. "Блю Джэкетс" же забили 7 голов.

- Этот парень так часто нас спасал в этом сезоне, - цитирует официальный сайт НХЛ Тортореллу. - Хорошо, что он остался в воротах и сделал несколько классных сэйвов в ключевые моменты в конце первого периода. Мы поддержали его. Ребята должны были так поступить, потому что в этом сезоне он является ключевым игроком команды.