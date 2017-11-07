Торторелла – о матче с "Рейнджерс": "Коламбус" обосрался"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла раскритиковал команду за недисциплинированное поведение в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (3:5). По словам специалиста, команда повела себя глупо в заключительной трети игры.

Напомним, что в третьем периоде удаления получили нападающие Артемий Панарин, Зак Дэлпи и защитник Дэвид Савар. Клуб из Нью-Йорка реализовал три большинства.

– "Коламбус" не заслуживал победить. Нельзя позволять судьям дать свисток в это время игры, – приводит The Athletic слова Тортореллы. – Соперник реализовывает большинство, когда ты получаешь глупое удаление.

Сегодня мы были неразумной командой. "Коламбус" обосрался. Я не знаю, что произошло. Невозможно побеждать, когда получаешь глупые удаления в третьем периоде.

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