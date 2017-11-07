Торторелла – о матче с "Рейнджерс": "Коламбус" обосрался"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла раскритиковал команду за недисциплинированное поведение в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (3:5). По словам специалиста, команда повела себя глупо в заключительной трети игры.
Напомним, что в третьем периоде удаления получили нападающие Артемий Панарин, Зак Дэлпи и защитник Дэвид Савар. Клуб из Нью-Йорка реализовал три большинства.
– "Коламбус" не заслуживал победить. Нельзя позволять судьям дать свисток в это время игры, – приводит The Athletic слова Тортореллы. – Соперник реализовывает большинство, когда ты получаешь глупое удаление.
Сегодня мы были неразумной командой. "Коламбус" обосрался. Я не знаю, что произошло. Невозможно побеждать, когда получаешь глупые удаления в третьем периоде.
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igogohruhru
When you take stupid penalties, you don't kill them off,” Tortorella said “We're a dumb … hockey team tonight. We pissed one away.” The pause between “dumb” and “hockey team” started to include a word that starts with “F'” before Tortorella thought better of it.
09:47
mihcapopo
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
09:27
)V(ax
СЭ, вы совсем уже умом тронулись? Такого заголовка даже в бульварном издании не встретишь.
09:25
fifa_guru
мне кажется с переводом оригинала тут проблемы...
09:22