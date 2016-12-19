Торторелла, Лайне и Саад - три звезды дня в НХЛ

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба организации. Его команда обыграла "Ванкувер" (4:3 ОТ). Наставник "Блю Джэкетс" стал первым американцем, кому удалось одержать 500 побед в регулярном чемпионате.
Второй звездой дня признан нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, заработавший три очка (2+1) в матче с "Колорадо" (4:1). Третья звезда - форвард "Коламбуса" Брэндон Саад, на счету которого две заброшенные шайбы в поединке с "Ванкувером".
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Почему удивляетесь то? Все кто имеют какое либо отношение к лиге, могут быть "звёздами". Звание ведь именно "звезда дня НХЛ", а не игрок дня НХЛ. Я считаю это решение абсолютно нормальным и правильным! Тем более, что Торторелла заслужил - команда в этом сезоне лучшая в лиге... Пока, конечно. )))
11:50
Werewolf
roughboy как такое может быть, чтобы тренер был первой звездой? че-то я такого не слышал раньше)______В этом году были первой звездой болельщики команды лас вегас.......в день презентации эмблемы по моему.....так что тренер - это по божески
11:10
roughboy
как такое может быть, чтобы тренер был первой звездой? че-то я такого не слышал раньше)
10:56
Бурый аз есьм
тренер первая звезда?круто!
10:35