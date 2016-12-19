Торторелла, Лайне и Саад - три звезды дня в НХЛ

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба организации. Его команда обыграла "Ванкувер" (4:3 ОТ). Наставник "Блю Джэкетс" стал первым американцем, кому удалось одержать 500 побед в регулярном чемпионате.

Второй звездой дня признан нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, заработавший три очка (2+1) в матче с "Колорадо" (4:1). Третья звезда - форвард "Коламбуса" Брэндон Саад, на счету которого две заброшенные шайбы в поединке с "Ванкувером".