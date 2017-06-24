Торопченко, Кара и Швырев выбраны на драфте НХЛ

17-летний нападающий МВД Алексей Торопченко был выбран "Сент-Луисом" под 113-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ-2017. В прошедшем сезоне он завоевал бронзу юниорского чемпионата мира, а в 45 мачтах МХЛ набрал 31 (19+12) очко.

Под 124-м номером "Торонто" выбрал 19-летнего нападающего "Барсов" и "Ирбиса" Владислава Кару. Уже в пятом раунде под 125-м общим номером "Колорадо" вязл 18-летнего нападающего "Стальных лисов" и магнитогорского "Металлурга" Игоря Швырева.