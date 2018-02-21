"Торонто" Зайцева обыграл "Флориду" Дадонова

"Торонто" на своем льду обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Автором единственной шайбы стал американец Джеймс ван Римсдайк. Это вторая подряд победа "Мэйпл Ливз" и второе кряду поражение "Пантерз".

За хозяев 23 минуты провел на льду российский защитник Никита Зайцев, а за гостей - почти 21 минуту отыграл Евгений Дадонов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Флорида" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: ван Римсдайк - 25 (Бозак, Гардинер), 19:31.

Вратари: Андерсен - Луонго (58:55).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 31 (11+15+5) - 40 (13+12+15).

Наши: Зайцев (22:59/2/1) - Дадонов (20:49/3/0).

21 февраля. Торонто. Air Canada Centre.