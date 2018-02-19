"Торонто" Зайцева обыграл "Детройт"

"Детройт" на своем льду потерпел поражение от "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Торонто" - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Манта - 20 (бол., Нюквист, Татар), 25:51 - 1:0. ван Римсдайк - 24 (Гардинер, Бозак), 27:02 - 1:1. Марнер - 14 (Кадри), 27:20 - 1:2. Зеттерберг - 8 (Нюквист, Хелм), 49:17 - 2:2. Мэттьюс - 27 (Нюландер, Хаймэн), 59:29 - 2:3.

Вратари: Мразек (59:46) - Макэлхинни.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 29 (12+8+9) - 34 (15+12+7).

Наши: - - Зайцев (21:50/0/1).

19 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.