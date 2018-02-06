"Торонто" Зайцева обыграл "Анахайм"

"Торонто" на своем льду переиграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4). Для "Дакс" это поражение стало третьим кряду.

В составе хозяев около 20 мину на льду провел российский защитник Никита Зайцев, набравший показатель полезности "+3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Анахайм" - 7:4 (1:0, 3:3, 3:1)

Голы: Мэттьюс - 24 (Хаймэн, Нюландер), 6:32 - 1:0. Гецлаф - 7 (Ракелль, Перри), 20:43 - 1:1. Нюландер - 11 (Гардинер), 25:52 - 2:1. Ракелль - 20 (Гецлаф, Перри), 28:23 - 2:2. Каше - 13 (бол., Перри, Сильверберг), 31:06 - 2:3. Марнер - 10 (бол., Кадри, ван Римсдайк), 35:28 - 3:3. Комаров - 5 (Гардинер, Кадри), 37:40 - 4:3. Ракелль - 21 (Перри, Мэнсон), 42:07 - 4:4. Нюландер - 12 (Гардинер), 43:28 - 5:4. Мэттьюс - 25 (Капанен), 56:49 - 6:4. Хаймэн - 11 (п.в., Браун, Мэттьюс), 59:06 - 7:4.

Вратари: Андерсен (Макэлхинни, 33:45) - Миллер (57:40 - 59:06).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 40 (15+9+16) - 44 (16+14+14).

Наши: Зайцев (19:54/0/3) - -.

6 февраля. Торонто. Air Canada Centre.