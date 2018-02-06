"Торонто" Зайцева обыграл "Анахайм"

"Торонто" на своем льду переиграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4). Для "Дакс" это поражение стало третьим кряду.
В составе хозяев около 20 мину на льду провел российский защитник Никита Зайцев, набравший показатель полезности "+3".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Анахайм" - 7:4 (1:0, 3:3, 3:1)
Голы: Мэттьюс - 24 (Хаймэн, Нюландер), 6:32 - 1:0. Гецлаф - 7 (Ракелль, Перри), 20:43 - 1:1. Нюландер - 11 (Гардинер), 25:52 - 2:1. Ракелль - 20 (Гецлаф, Перри), 28:23 - 2:2. Каше - 13 (бол., Перри, Сильверберг), 31:06 - 2:3. Марнер - 10 (бол., Кадри, ван Римсдайк), 35:28 - 3:3. Комаров - 5 (Гардинер, Кадри), 37:40 - 4:3. Ракелль - 21 (Перри, Мэнсон), 42:07 - 4:4. Нюландер - 12 (Гардинер), 43:28 - 5:4. Мэттьюс - 25 (Капанен), 56:49 - 6:4. Хаймэн - 11 (п.в., Браун, Мэттьюс), 59:06 - 7:4.
Вратари: Андерсен (Макэлхинни, 33:45) - Миллер (57:40 - 59:06).
Штраф: 6 - 6.
Броски: 40 (15+9+16) - 44 (16+14+14).
Наши: Зайцев (19:54/0/3) - -.
6 февраля. Торонто. Air Canada Centre.
Марио66
bishop812, есть такое мнение, что из лани никто слона лепить не будет. Не имей Зайцев нужных своей команде навыков, домоседить никто его не напрягал бы, а не будь таким физически развитым Волченков в своё время, того и гляди раздавал бы передачи в Амуре намного раньше.
11:10
bishop812
Потому что он созидатель и был им всегда до перехода в торонто,Да и в прошлом сезоне 4+32 был в порядке!Я длумаю сам точно хочет ,а вот тренера видят в нем надежность в обороне,хотя он супер универсален(жаль что ему отвели такую роль)!Я помню защитника Оттавы Волченкова он тоже сначла был более атакующим,но в Оттаве стал домоседом и тоже был крут в этом плане блокировал ит.д один из лучших в лиге был,а сейчас в Амуре вроде!
10:50
Марио66
bishop812, игру не видел, но с чего ты взял, что Зайцеву самому хочется быть атакующим дефом, а не топ-4 защем, играющем по 20+ минут в команде-контендере на ближайшие лет шесть?
10:15
bezik
bishop812, Зайцеву еще 6,5 лет по контракту отрабатывать в Торонто. С такой з/п Листья его никуда не отдадут. А зачем делать из него атакующего? В Торонто таких завались
10:15
bishop812
Зайцева из атакующего сделали игрока защитного плана,нет большинства почти,короче после контракта ему надо менять клуб ,а это будет в этом году!
09:48
bezik
Гардинер какие пасы вырезал на Нюландера 2 раза. Эх потолок и Торонто. Как они будут удерживать игроков - непонятно. И кого?
09:44
bezik
Зайцев, конечно, умница. Пара с Гардинером хороша, надеюсь к нему не вернут "чудесного" Райлли
07:05