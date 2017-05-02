"Торонто" заключил с Зайцевым контракт на семь лет

"Торонто" продлил контракт с российским защитником Никитой Зайцевым, сообщает Твиттер пресс-службы клуба. Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на семь лет и 4,5 миллиона долларов за сезон.

Зайцев дебютировал в НХЛ в минувшем сезоне, провел в регулярном чемпионате НХЛ 82 матча, в которых набрал 36 (4+32) очков и провел 4 встречи в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее россиянин выступал в КХЛ в составе "Сибири" и ЦСКА.