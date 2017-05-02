"Торонто" заключил с Зайцевым контракт на семь лет

"Торонто" продлил контракт с российским защитником Никитой Зайцевым, сообщает Твиттер пресс-службы клуба. Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на семь лет и 4,5 миллиона долларов за сезон.
Зайцев дебютировал в НХЛ в минувшем сезоне, провел в регулярном чемпионате НХЛ 82 матча, в которых набрал 36 (4+32) очков и провел 4 встречи в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее россиянин выступал в КХЛ в составе "Сибири" и ЦСКА.
.@MapleLeafs have signed D Nikita Zaitsev to a seven-year contract extension. Annual value of the contract is $4.5M through 2023-24 #TMLtalk– Leafs PR (@LeafsPR) 2 мая 2017 г.