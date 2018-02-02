"Торонто" забросил четыре безответные шайбы "Рейнджерс"

"Каролина" на своем льду переиграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0). Это третья победа "Харрикейнз" кряду и третье подряд поражение "Канадиенс".

"Торонто" на выезде одержал победу над "Рейнджерс", забросив четыре безответные шайбы (4:0). Это четвертая подряд победа "Мэйпл Ливз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Монреаль" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Песке - 1 (Линдхольм, Крюгер), 22:43 - 1:0. Макгинн - 8 (Уильямс, Раск), 54:51 - 2:0.

Вратари: Уорд - Прайс.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 30 (7+11+12) - 27 (7+12+8).

Роли. PNC Arena.

"Рейнджерс" - "Торонто" - 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Голы: Холл - 2 (Дермотт), 8:42 - 0:1. ван Римсдайк - 20 (Браун, Бозак), 15:23 - 0:2. Марло - 17 (Кадри), 20:52 - 0:3. Хаймэн - 10 (Нюландер, Мэттьюс), 23:05 - 0:4.

Вратари: Лундквист (Павелец, 23:05) - Макэлхинни.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 25 (5+7+13) - 32 (10+7+15).

Наши: Бучневич (7:41/0/0) - Зайцев (24:19/1/1).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.