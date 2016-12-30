"Торонто" Заайцева обыграл "Тампу" Кучерова в овертайме

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Торонто" в овертайме обыграл "Тампа-Бэй" со счетом 3:2. Результативными передачами в обеих командах отметились защитник Никита Зайцев и нападающий Никита Кучеров соответственно. Для "Мэйпл Ливз" эта победа стала четвертой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Торонто" – 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мэттьюс – 18 (Хаймэн), 14:46 – 0:1. Бозак – 7 (ван Римсдайк, ЗАЙЦЕВ), 29:26 – 0:2. Бойл – 9 (Друэн, Шустр), 32:12 – 1:2. Палат – 6 (КУЧЕРОВ), 37:38 – 2:2. Кадри – 14 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 63:37 – 2:3.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ – Бибо.

Штраф: 10 – 10.

Броски: 27 (8+8+11+0) – 35 (12+10+10+3).

Наши: Кучеров (15:25/2/-1), Нестеров (8:44/1/0) – Зайцев (23:13/2/2), Сошников (9:52/1/0).

30 декабря. Тампа. Amalie Arena.