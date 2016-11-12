"Торонто" взял верх над "Филадельфией", Зайцев набрал очко

"Торонто" переиграл "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. В составе хозяев 4 (1+3) очка набрал защитник Морган Рилли. Его российский партнер по команде Никита Зайцев сделал результативную передачу, которая стала для него седьмой в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Филадельфия" – 6:3 (2:2, 0:1, 4:0)

Голы: Кадри - 7 (Рилли, ЗАЙЦЕВ), 2:54 - 1:0. Симмондс - 7 (бол., Жиру, Гостисбехер), 3:59 - 1:1. Конечны - 4 (Гудас, Дель Зотто), 4:25 - 1:2. Рилли - 1 (бол., Марнер, ван Римсдайк), 19:08 - 2:2. Симмондс - 8 (мен., Кутюрье), 22:53 - 2:3. Маринчин - 1 (Рилли, Кадри), 44:03 - 3:3. Хаймэн - 1 (Мэттьюс, Кэррик), 48:34 - 4:3. Комаров - 1 (мен.), 51:32 - 5:3. Марнер - 5 (бол., Рилли, Бозак), 56:17 - 6:3.

Вратари: Андерсен - Мэйсон.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 23 (7+7+9) - 33 (11+16+6).

Наши: Сошников (10:20/0/0), Зайцев (22:20/0/0) – Любимов (10:25/1/-1).

Торонто. Air Canada Centre.