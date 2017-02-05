"Торонто" взял верх над "Бостоном", Нюландер сделал хет-трик

"Торонто" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" со счетом 6:5. Первой звездой встречи признан форвард "Мэйпл Ливз" Вильям Нюландер, оформивший хет-трик.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" – "Торонто" – 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)
Голы: Пастрняк – 21 (Бержерон, Хара), 2:17 – 1:0. Нюландер – 11 (Кадри, Мэттьюс), 11:15 – 1:1. ван Римсдайк – 18 (Марнер), 28:31 – 1:2. Нюландер – 12, 29:09 – 1:3. Нюландер – 13 (бол., Браун, Мэттьюс), 30:17 – 1:4. Пастрняк – 22 (Бержерон, Хара), 30:55 – 2:4. Краг – 5 (бол., Пастрняк, Спунер), 35:53 – 3:4. Спунер – 8 (Хара, Мур), 50:06 – 4:4. Браун – 12 (Хаймэн, Мэттьюс), 55:15 – 4:5. Бержерон – 13 (бол., Краг, Маршанд), 57:06 – 5:5. ван Римсдайк – 19 (Бозак, Марнер), 58:24 – 5:6.
Вратари: Раск (Макинтайр, 30:17, 59:03) – Андерсен.
Штраф: 11 – 17.
Броски: 41 (11+14+16) – 26 (9+11+6).
Наши: – – Зайцев (21:38/1/-1), Сошников (8:32/1/-1).
Бостон. TD Garden.