"Торонто" вывел из обращения 11 номеров ветеранов клуба

"Торонто Мэйпл Ливз" вывел из обращения 11 номеров, под которыми в разное время выступали знаменитые игроки команды, сообщает официальный сайт НХЛ. Хоккейные свитеры были подняты под купол арены перед матчем регулярного чемпионата НХЛ "Торонто" – "Бостон" (4:1). Церемония также была приурочена к началу торжеств в честь столетнего юбилея клуба.

Под своды Air Canada Centre в Торонто были подняты игровые свитеры следующих игроков:

1 – Вратари Терк Брода (введен в Зал хоккейной славы в 1967 году) и Джонни Бауэр (1976);

4 – Защитник Кларенс Дэй (1961) и нападающий Леонард Келли (1969);

7 – Защитники Фрэнк Клэнси (1958) и Тим Хортон (1977);

9 – Нападающие Чарли Конакер (1961) и Тед Кеннеди (1966);

10 – Нападающие Сил Эппс (1961) и Джордж Армстронг (1975);

13 – Нападающий Матс Сундин (2012);

14 – Нападающий Дэйв Кион (1986);

17 – Нападающий Уэндел Кларк;

21 – Защитник Берье Сальминг (1996);

27 – Нападающие Фрэнк Маховлич (1981) и Дэррил Ситтлер (1989);

93 – Нападающий Даг Гилмор (2011);

В 2016 году известный советский и российский нападающий "Торонто" Александр Могильный вошел в число ста лучших игроков за столетнюю историю клуба. Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР выступал за "Мэйпл Ливз" с 2001 по 2004 год.