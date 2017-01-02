"Торонто" в "столетней классике" победил "Детройт"

"Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, приуроченном к столетию лиги, обыграл "Детройт" – 5:4 ОТ.

В первом периоде "столетней классики" заброшенных шайб не было. Во втором периоде гостей вывел вперед нападающий Энтони Манта.

В третьем периоде было заброшено семь шайб. За первые 12 минут этого игрового отрезка хозяева отличились трижды – по голу забили Лео Комаров, Митчелл Марнер, Коннор Браун и Остон Мэттьюс. После этого отличился защитник "Ред Уингз" Джонатан Эрикссон. Менее, чем за две минуты до сирены форвард гостей Томаш Татар сократил разницу в счете до минимума, а за две секунды до конца третьего периода автор первой шайбы этой встречи Манта счет сравнял – 4:4.

В овертайме победу хозяевам принес первый номер драфта-2016 Мэттьюс, также как и Манта оформивший дубль.

"Мэйпл Ливз" одержали пятую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Детройт" - 5:4 ОТ (0:0, 0:1, 4:3, 1:0)

Голы: Манта - 8 (Зеттерберг, Татар), 25:33 - 0:1. Комаров - 6 (Гардинер, Нюландер), 41:23 - 1:1. Марнер - 9 (Райлли, ван Римсдайк), 48:23 - 2:1. Браун - 7 (Хаймэн, Кэррик), 49:34 - 3:1. Мэттьюс - 19 (Браун, Хаймэн), 52:05 - 4:1. Эрикссон - 1 (Манта, Улле), 53:54 - 4:2. Татар - 9 (Зеттерберг), 58:14 - 4:3. Манта - 9 (Зеттерберг, Ванек), 59:58 - 4:4. Мэттьюс - 20 (Гардинер, Браун), 63:40 - 5:4.

Вратари: Андерсен - Коро (57:09 - 58:14, 58:36 - 59:58).

Штраф: 11 - 9.

Броски: 29 (10+7+8+4) - 37 (9+9+17+2).

Наши: Сошников (12:09/0/9), Зайцев (24:39/0/-1) - - .

1 января. Торонто. BMO Field.