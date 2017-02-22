"Торонто" в овертайме победил "Виннипег"

"Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ нанес поражение "Виннипегу" – 5:4 ОТ. Российский защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев сделал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Виннипег" - 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Комаров - 9 (Лейво, ЗАЙЦЕВ), 1:02 - 1:0. Лайне - 29 (Шайфли, Перро), 4:25 - 1:1. Литтл - 17 (бол., Лаури, Бафлин), 10:33 - 1:2. Кадри - 25 (Лейво, Райлли), 35:52 - 2:2. Элерс - 20 (Моррисси, Уилер), 37:24 - 2:3. Комаров - 10 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 39:28 - 3:3. Лайне - 30 (Шайфли, Перро), 39:57 - 3:4. Нюландер - 17 (бол., Мэттьюс, Гардинер), 43:30 - 4:4. Гардинер - 9 (Мэттьюс), 62:29 - 5:4.
Вратари: Андерсен - Хеллебайк.
Штраф: 17 - 19.
Броски: 37 (15+12+8+2) - 20 (8+7+4+1).
Наши: Сошников (10:10/1/0), Зайцев (22:18/4/-1).