"Торонто" в овертайме победил "Анахайм"

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Анахайм" - 2:1 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Морган Райлли.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Торонто" - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Марло - 4 (Гардинер, Кадри), 5:42 - 0:1. Оберг - 6 (Ритчи, Хенрик), 38:35 - 1:1. Райлли - 9 (Марнер), 63:17 - 1:2.

Вратари: Гибсон - Спаркс.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 39 (12+10+15+2) - 35 (9+12+10+4).

Наши: - - Зайцев (21.31/1/+1), Ожиганов (13.37/1/0).

17 ноября. Анахайм. Honda Center.