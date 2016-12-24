"Торонто" в гостях победил "Аризону", Комаров оформил дубль

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Аризону" со счетом 4:1. Дубль оформил Лео Комаров.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Торонто" - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Браун - 6 (Мэттьюс, Хаймэн), 3:04 - 0:1. Комаров - 4 (бол., Гардинер, Браун), 20:43 - 0:2. Доун - 4 (Мерфи, Холланд), 39:16 - 1:2. Комаров - 5, 46:26 - 1:3. Нюландер - 7 (Райлли, Готье), 51:31 - 1:4.

Вратари: Смит - Андерсен.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 31 (16+8+7) - 32 (7+16+9).

Наши: - - Зайцев (24:02/0/3), Сошников (11:15/0/1).

24 декабря. Глендейл. Gila River Arena.