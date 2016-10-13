"Торонто" с Зайцевым проиграл "Оттаве", несмотря на покер Мэттьюса

В стартовом матче юбилейного, сотого, сезона НХЛ "Оттава" в овертайме одолела "Торонто" – 5:4. В составе "Мэйпл Ливз" 23 минуты 57 секунд провел российский защитник Никита Зайцев. Он не смог набрать очков за результативность, показатель полезности хоккеиста составил "-1".

Стоит отметить, что в составе "Торонто" все четыре гола провел Остон Мэттьюс. 19-летний форвард стал первым в истории хоккеистом, оформившим покер в дебютном матче в НХЛ. На драфте-2016 он был выбран под общим первым номером.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Торонто" – 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Мэттьюс – 1 (Хаймэн, Нюландер), 8:21 – 1:0. Райан – 1 (Карлссон, Смит), 10:26 – 1:1. Карлссон – 1 (Брассар, Райан), 12:49 – 2:1. Мэттьюс – 2, 14:18 – 2:2. Мэттьюс – 3 (Райлли), 21:25 – 2:3. Брассар – 1, 37:52 – 3:3. Мэттьюс – 4 (Нюландер, Гардинер), 39:57 – 3:4. Террис – 1 (Стоун), 46:45 – 4:4. Террис – 2 (Стоун, Карлссон), 60:37. – 5:4.

Вратари: Андерсон – Андерсен.

Наши: - - Зайцев (26:57/-1/3).