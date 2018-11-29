"Торонто" с Зайцевым и Ожигановым одержал третью победу кряду

"Торонто" на своем льду переиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Шаркс" проиграл третью встречу кряду, а "Мэйпл Ливз" одержал третью победу подряд.

Российские игроки "Торонто" Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Сан-Хосе" - 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Голы: Таварес - 16 (бол., Мэттьюс, Марнер), 3:38 - 1:0. Хертл - 6 (бол., Лабанк, Кутюр), 10:40 - 1:1. Мэттьюс - 11 (бол., Райлли, Марнер), 11:19 - 2:1. Таварес - 17 (Марнер, Хаймэн), 19:42 - 3:1. Марло - 6 (бол., Эннис, Юнссон), 21:53 - 4:1. Павелски - 16 (бол., Бернс, Кутюр), 24:18 - 4:2. Мэттьюс - 12 (Юнссон, Капанен), 50:59 - 5:2. М. Карлссон - 2 (Донской, Кейн), 58:02 - 5:3.

Вратари: Андерсен - Делл (58:12).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 29 (9+8+12) - 41 (13+13+15).

Наши: Зайцев (20.31/1/+1), Ожиганов (16.12/2/-1) - -.

29 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.