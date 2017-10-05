"Торонто" разгромил "Виннипег", Мэттьюс набрал три очка

"Торонто" крупно обыграл "Виннипег" (7:2) в первом матче стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по 3 очка набрали Остон Мэттьюс (1+2) и Джеймс ван Римсдайк (1+2). Дубль на счету 38-летнего нападающего Патрика Марло, по шайбе забросили Вильям Нюландер, Митч Марнер и Назем Кадри. У хозяев льда отличились Марк Шайфли и Матье Перро.

Защитник "Торонто" Никита Зайцев провел на площадке 24 минуты, за которые нанес один бросок, провел два силовых приема и заблокировал 8 бросков по своим воротам. Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов отыграл 15 минут 48 секунд, сделал один силовой прием и закончил матч с показателем полезности "+1".

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Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Торонто" – 2:7 (0:3, 0:1, 2:3)