"Торонто" разгромил "Нью-Джерси"

"Торонто" на своем льду обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для подопечных Майка Бэбкока это третья победа кряду.

Российские защитники "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Нью-Джерси" - 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Голы: Таварес - 9 (Хэйнси, Райлли), 12:24 - 1:0. Кадри - 5 (Марло), 21:52 - 2:0. Браун - 3 (Линдхольм, Хэйнси), 25:07 - 3:0. Зэйджак - 6 (Коулман), 27:23 - 3:1. Юнссон - 1 (Гардинер, Линдхольм), 35:44 - 4:1. Райлли - 7 (Кадри), 37:27 - 5:1. Эннис - 2, 52:01 - 6:1.

Вратари: Андерсен - Кинкейд.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 32 (15+12+5) - 39 (7+16+16).

Наши: Зайцев (16.45/0/+2), Ожиганов (16.55/0/+1) - -.

10 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.