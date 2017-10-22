"Торонто" проиграл "Оттаве", Зайцев заработал показатель "-3"

"Торонто" в гостях проиграл "Оттаве" со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Мэйпл Ливз" прервали трехматчевую победную серию.

В составе гостей по 2 (1+1) очка набрали Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер. Еще один гол на счету Джеймса Ван Римсдайка. У "Оттавы" по две шайбе забросили Марк Стоун и Дерик Брассар, также отличились Райан Дзингел и Нэйт Томпсон.

Защитник "Торонто" Никита Зайцев провел на льду 22 минуты 50 секунд, за которые провел один силовой прием, заблокировал четыре броска соперников и заработал показатель полезности "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Торонто" – 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)