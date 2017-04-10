"Торонто" проиграл "Коламбусу" и вышел на "Вашингтон"

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Коламбусу" на своей площадке - 2:3. Защитник хозяев Никита Зайцев провел на площадке 6 минут 47 секунд. Голкипер гостей Сергей Бобровский не принимал участия в этом поединке.
"Торонто" уступил "Бостону" третью строчку в своем дивизионе и заработал второй wilde card в конференции. Команда в первом раунде плей-офф встретится с победителем регулярного чемпионата "Вашингтоном".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Коламбус" - 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Голы: ван Римсдайк - 28 (Полак), 22:03 - 1:0. ван Римсдайк - 29 (Гардинер), 26:36 - 2:0. Колверт - 10 (Дженнер, Г. Карлссон), 32:32 - 2:1. Андерсон - 17 (В. Карлссон), 37:16 - 2:2. Аткинсон - 35 (мен., Колверт, Савар), 39:20 - 2:3.
Вратари: Макэлхинни (57:49) - Корписало.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 32 (12+9+11) - 32 (6+20+6).
Наши: Зайцев (6:47/0/0) - -.
Торонто. Air Canada Centre.
Adios Amigos R...
Пишут - травма верхней части тела...
07:41
Sправедливый
Кто смотрел игру? Что там с Зайцевым то?
06:51
Sправедливый
fifa_guru мдааа.. Питтсбург победили, а Коламбусу проиграли... ну и командочка ---------------- Даже не пытайся принизить успех "Торонто" в этом сезоне. Все знают, что эта самая молодая "командочка" очень быстро прогрессирует и как ни крути перевыполнила свою задачу на этот сезон, к тому же оставив за бортом более сильных (в т.ч. и по-твоему мнению) конкурентов... Короче они молодцы по-любому! ))) ... А что "Коламбус" "недокоманда", по-твоему?
06:41
fifa_guru
мдааа.. Питтсбург победили, а Коламбусу проиграли... ну и командочка
05:54
Virus88
Что с Зайцевым?
05:00
HarryAngel
ну если ВШи и этим проиграют
04:39