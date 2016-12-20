"Торонто" проиграл "Анахайму", Зайцев набрал очко

"Анахайм" переиграл "Торонто" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Автором победной шайбы "Дакс" стал защитник Кэм Фаулер. В составе "Мэйпл Ливз" результативной передачей отметился защитник Никита Зайцев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Анахайм" – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Мэттьюс – 15 (ЗАЙЦЕВ, Хаймэн), 27:27 – 1:0. Гецлаф – 4 (бол., Ватанен, Фаулер), 38:01 – 1:1. Ритчи – 8 (Каше), 41:21 – 1:2. Кадри – 11 (Ханвик), 51:42 – 2:2. Фаулер – 9 (бол., Кеслер), 53:08 – 2:3.

Вратари: Андерсен (56:55) – Гибсон.

Штраф: 10 – 6.

Броски: 35 (11+5+19) – 28 (8+9+11).

Наши: Зайцев (24:26/3/+1), Сошников (13:18/0/0) – -.

Торонто. Air Canada Centre.