"Торонто" продлил контракт с Холлом, "Аризона" – с Ричардсоном

"Торонто" объявил о продлении контракта с защитником Джастином Холлом. Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два года, с зарплатой в 675 тысяч долларов за сезон. В прошлом сезоне Холл провел первые матчи в НХЛ, он отыграл в двух встречах и забросил две шайбы. В АХЛ он отыграл 60 матей в регулярном чемпионате и набрал 28 (7+21) очков.

"Аризона" заключила новый контракт с нападающим Брэдом Ричардсоном. Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на 2 года, с зарплатой в 1,25 миллиона долларов за сезон. В прошлом чемпионате он набрал 15 (3+12) очков в 76 матче "регулярки".