"Торонто" повторил рекорд 1941 года и возглавил таблицу НХЛ

Most wins through first 20 games in a season, @MapleLeafs franchise history:



15 – 1934-35 (15-4-1)

14 – 1933-34 (14-3-3)

14 – 1940-41 (14-5-1)

14 – 1941-42 (14-6-0)

14 – 2018-19 (14-6-0)#NHLStats #TORvsANA pic.twitter.com/nz7SRMmgO5