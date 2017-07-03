"Торонто" подписал трехлетний контракт с Марло на 18 миллионов долларов

"Торонто" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Патриком Марло. Соглашение с 37-летним хоккеистом рассчитано на три года с зарплатой в 6,25 миллиона долларов за сезон. Всего игрок получит 18,75 миллионов.

Марло получит 14 миллионов в качестве бонуса за подписание контракта. Зарплата хоккеиста распределена следующим образом: в первый год - 8,5 миллиона, во второй - 6 миллионов, за заключительный сезон Марло заработает 4,25 миллиона долларов.

Марло на протяжении 19 лет играл за "Сан-Хосе", а в минувшем сезоне он записал на свой счет 46 (27+19) очков в 82 встречах регулярного чемпионата. Всего в лиге на его счету 1493 встречи и 1082 (508+574) очка.