"Торонто" подписал контракт с Юнссоном

"Торонто" объявил о подписании двустороннего соглашения с нападающим Андреасом Юнссоном. Контракт рассчитан на один сезон. 23-летний швед заработает 787,5 тысячи долларов при выступлениях в НХЛ.



В прошедшем сезоне Юнссон провел 9 матчей за "Мэйпл Лифс" и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности "-2". В плей-офф в 6 матчах он набрал 2 (1+1) очка.



Большую часть сезона Юнссон провел в "Торонто Марлиз" (АХЛ) и стал обладателем Кубка Колдера. В 54 матчах регулярного чемпионата он набрал 54 (26+28) очка. В плей-офф на его счету 24 (10+14) очка в 16 встречах.