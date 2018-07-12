"Торонто" подписал контракт с Готье, "Каролина" – с Маккеггом

"Торонто" на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с нападающим Фредериком Готье. Двустороннее соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два сезона. В прошлом сезоне он провел в АХЛ 57 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков. В НХЛ – 9 игр и один гол.

"Каролина" продлила контракт с форвардом Грегом Маккеггом. Двустороннее соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один год, за который он заработает порядка 715 тысяч долларов. В прошлом сезоне он провел в АХЛ 47 матчей и набрал 35 (14+21) очков. Всего в НХЛ на его счету 13 (7+6) очков и 91 игре.