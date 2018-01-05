"Торонто" победил "Сан-Хосе" в серии буллитов

"Торонто" в серии буллитов одержал победу над "Сан-Хосе" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Канадский клуб прервал трехматчевую серию поражений.

Победу "Торонто" принес буллит Тайлера Бозака, в основное время отличились Остон Мэттьюс и Назем Кадри, у "Акул" по шайбе забросили Бренден Диллон и Крис Тирни.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Сан-Хосе" – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мэттьюс - 18 (Кэррик, Нюландер), 18:37 - 1:0. Диллон - 1 (Бернс, Майер), 19:08 - 1:1. Кадри - 14 (бол., Марнер, Райлли), 32:40 - 2:1. Тирни - 9, 38:18 - 2:2.

Победный буллит: Бозак.

Вратари: Андерсен - Джонс.

Штраф: 17 - 13.

Броски: 28 (10+11+7+0) - 35 (15+7+10+3).

5 января. Торонто. Air Canada Centre.