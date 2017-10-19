"Торонто" победил "Детройт", Зайцев вновь не набрал очков

"Торонто" обыграл "Детройт" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Канадский клуб одержал третью победу кряду, "Ред Уингз" проиграл во второй раз подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Назем Кадри, Зак Хаймэн, Остон Мэттьюс, Коннор Браун, Морган Райлли и Вильям Нюландер. У гостей отличились Хенрик Зеттерберг, Томаш Татар и Джастин Абделькадер.

Защитник "Торонто" Никита Зайцев провел на льду 23 минуты, за которые провел три силовых приема, четыре раза блокировал броски соперников и заработал показатель полезности "+2". Россиянин не набирает очки уже третью встречу подряд, и не забивает четыре игры кряду.

Форвард "Мэйпл Ливз" Патрик Марло провел свой 1500-й матч в НХЛ, за это время он набрал 1087 (511+576) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Детройт" – 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)

Голы: Кадри - 4 (Хэйнси), 5:56 - 1:0. Хаймэн - 3 (Райлли, Нюландер), 6:39 - 2:0. Зеттерберг - 4 (Дженсен), 12:10 - 2:1. Мэттьюс - 6 (Хаймэн), 15:46 - 3:1. Браун - 3 (ван Римсдайк, Боргман), 16:26 - 4:1. Татар - 1 (Ларкин, Дженсен), 27:02 - 4:2. Эрикссон - 1 (Дженсен, Ларкин), 28:36 - 4:3. Райлли - 1 (бол., Бозак, Кадри), 32:57 - 5:3. Нюландер - 2 (п.в., Мэттьюс, Гардинер), 56:52 - 6:3.

Вратари: Макэлхинни - Ховард (Мразек, 15:46, Макколум, 56:52).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 26 (5+13+8) - 33 (11+7+15).

Наши: Зайцев (23:30/0/+2) - -.

19 октября. Торонто. Air Canada Centre.