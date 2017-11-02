"Торонто" победил "Анахайм", Зайцев очков не набрал

"Торонто" обыграл "Анахайм" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что "Утки" сравняли счет в конце третьего периода, однако арбитры отменили взятие ворот. Гости прервали трехматчевую серию поражений.

В составе победителей по шайбе забросили Коннор Браун, Патрик Марло и Лео Комаров. У "Уток" отличился Ондржей Каше.

Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев провел на льду 23 минуты, за которые провел один силовой прием и набрал 4 минуты штрафа.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Торонто" – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Браун - 4 (ван Римсдайк, Хэйнси), 7:54 - 0:1. Каше - 5 (Грант, Мэнсон), 9:09 - 1:1. Марло - 5 (Хэйнси), 41:09 - 1:2. Комаров - 2 (Марло), 58:30 - 1:3.

Вратари: Гибсон (58:46) - Андерсен.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 29 (7+17+5) - 29 (12+6+11).

Наши: - - Зайцев (23:04/0/0).

2 ноября. Анахайм. Honda Center.