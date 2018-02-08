"Торонто" по буллитам победил "Нэшвилл", Зайцев отыграл 20 минут

"Торонто" обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в серии буллитов. Победный бросок на счету Джеймса ван Римсдайка.
В составе "Мэйпл Ливз" 20 минут 48 секунд отыграл защитник Никита Зайцев, за "Предаторз" 14 минут 12 секунд провел Алексей Емелин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Нэшвилл" - 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: ван Римсдайк - 21 (Браун, Дермотт), 16:06 - 1:0. Капанен - 4 (мен., Мур, Хэйнси), 29:38 - 2:0. Сиссонс - 6 (Оберг, Эллис), 38:10 - 2:1. Арвидссон - 18, 40:25 - 2:2.
Победный буллит: ван Римсдайк.
Вратари: Андерсен - Ринне.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 32 (11+11+6+4) - 46 (8+19+16+3).
Наши: Зайцев (20:48/1/0) - Емелин (14:12/0/0).
8 февраля. Торонто. Air Canada Centre.
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ростовский свин
Vasek..на выпад в сторону ринне и сароса -могу возразить что пекка здорова провел первые 2 раунда прошлого плова,сарос здорово подменяет.Я бы не сказал что вратари так уж и проблема для нэшвила.
11:01
Vasek
fifa_guru, если сегодня бросить на одну арену эти две команды может Предс и сильнее, но финал КС это же другое - многое т.с. зависит от маршрута. Нэшвилл после серии с жесткими Утками в финал прошли, а Пенс после мягкой Оттавы. И вообще запад жестче. Плюс Предс в финал впервые играли. Тут и давление сказалось, и сомы с трибун, и неприятный запах изо рта ПиКеюшки, и машина с символикой Пенс, которую в Нэшвилле разбивали перед играми... Недостойны они тогда были Чашки )))
10:42
fifa_guru
Vasek ну, кстати, на днях поймал себя на мысли, что сейчас бы глянул противостояние ПП - Предс. Думаю, на настоящее время Предс сильнее) // по Бонино хз. результативность точно хуже стала - 0,33 по сравнению с предыдущими 0,5. Правда и роль, наверное, нынче другая. раньше атакующая, теперь сдерживающая) надо глянуть будет пару матчей предс
10:30
Vasek
ростовский свин, у них просто нет слабых мест в составе, все с запасом. ------------- Пекка Ринне. В прошлом финале самолично подарил Пенс две победы на старте серии. Его сменщик ростом с тумбочку, почти без шансов на топ-статус в современной НХЛ. Вратари слабое звено Предс.
09:54
ростовский свин
gibson..согласен на 100%,по сравнению с прошлым годом они усилили центральную ось бонино и туррисом у них просто нет слабых мест в составе, все с запасом.
08:04
shurikfromkaragay
есть такая причина!!! АО!!! (шутка юмора)
07:14
gibson
Потрясающая игра! Настоящий кубковый матч. Торонто откровенно отскочило в третьем периоде. Но Нэшвилл это реальная мощь. Совершенно очевидно, что "хищники" это всерьез и на долго. Команда явный контендер в этом году и честно говоря я не вижу кто бы им мог помешать выйти в финал КС. Скоро в западной конференции сменится лидер, Вегас засиделся на первом месте. Эти четыре "полузащитника" Нэшвилла просто звери! Поэтому команда все время атакует впятером и обороняется тоже впятером. Тотальный хоккей. Нэшвилл по сравнению с прошлым годом стал только сильнее. Так что не вижу причин почему бы им и Кубок не взять.
06:53