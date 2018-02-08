"Торонто" по буллитам победил "Нэшвилл", Зайцев отыграл 20 минут

"Торонто" обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в серии буллитов. Победный бросок на счету Джеймса ван Римсдайка.

В составе "Мэйпл Ливз" 20 минут 48 секунд отыграл защитник Никита Зайцев, за "Предаторз" 14 минут 12 секунд провел Алексей Емелин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Нэшвилл" - 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: ван Римсдайк - 21 (Браун, Дермотт), 16:06 - 1:0. Капанен - 4 (мен., Мур, Хэйнси), 29:38 - 2:0. Сиссонс - 6 (Оберг, Эллис), 38:10 - 2:1. Арвидссон - 18, 40:25 - 2:2.

Победный буллит: ван Римсдайк.

Вратари: Андерсен - Ринне.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 32 (11+11+6+4) - 46 (8+19+16+3).

Наши: Зайцев (20:48/1/0) - Емелин (14:12/0/0).

8 февраля. Торонто. Air Canada Centre.