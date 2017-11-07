"Торонто" по буллитам обыграл "Вегас", "Бостон" победил "Миннесоту"

"Торонто" обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов - 4:3. Дубль за "Мэйпл Ливз" сделал Назем Кадри. Защитник команды Никита Зайцев провел на площадке 24 минуты 42 секунды и результативными действиями не отметился.

В еще одном поединке "Бостон" одержал победу над "Миннесотой" - 5:3. Голкипер "Брюинз" Антон Худобин не играл из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Вегас" - 4:3 Б (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кадри - 7 (бол., Райлли, Марнер), 4:14 - 1:0. Нил - 8 (Хаула, Перрон), 4:52 - 1:1. ван Римсдайк - 6 (Мэттьюс, Нюландер), 9:31 - 2:1. Кадри - 8 (Марло), 15:03 - 3:1. Смит - 5 (бол., Миллер, Карлссон), 38:50 - 3:2. Энгелланд - 2 (Теодор), 46:16 - 3:3.

Победный буллит: Марнер.

Вратари: Андерсен - Лагас.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 25 (9+6+8+2) - 28 (10+6+7+5).

Наши: Зайцев (24:42/1/-1) - -.

7 ноября. Торонто. Air Canada Centre.

"Бостон" - "Миннесота" - 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

Голы: Нидеррайтер - 2 (Сутер, Сперджен), 4:53 - 0:1. Дебраск - 3 (Хара, Шварц), 10:23 - 1:1. Ватрано - 1 (Шварц, Хара), 12:42 - 2:1. Керали - 2 (Хейнен, Шаллер), 25:34 - 3:1. Краг - 3 (Пастрняк, Бержерон), 27:43 - 4:1. Гранлунд - 1 (Дамба), 41:33 - 4:2. Стаал - 5 (мен., Зукер), 55:56 - 4:3. Шаллер - 3 (п.в.), 59:03 - 5:3.

Нереализованный буллит: Гранлунд (46:55, Миннесота Уайлд).

Вратари: Раск - Дубник (Стэлок, 40:00, 57:20 - 59:03).

Штраф: 7 - 13.

Броски: 34 (9+15+10) - 27 (11+4+12).

7 ноября. Бостон. TD Garden.