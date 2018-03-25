"Торонто" переиграл "Детройт", "Флорида" выиграла у "Аризоны"

"Торонто" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). "Мэйпл Ливз" выиграл вторую встречу кряду, а "Ред Уингз" потерпели второе поражение подряд.

В другой встрече "Флорида" дома одолела "Аризону" (4:2). В составе хозяев российский нападающий Максим Мамин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Детройт" – 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

"Флорида" – "Аризона" – 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)