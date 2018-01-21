"Торонто" одолел "Оттаву", Зайцев и Сошников не сыграли из-за травм

"Оттава" на своем льду уступила "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Мэйпл Ливз" прервал серию из четырех поражений.

Российские игроки гостей Никита Зайцев и Никита Сошников участия во встречи не принимали из-за травм.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Торонто" - 3:4 (0:1, 3:0, 0:3)

Голы: Хаймэн - 8 (Мэттьюс, Гардинер), 7:26 - 0:1. Карлссон - 4 (бол., Стоун, Дзингел), 23:08 - 1:1. Хоффман - 12 (Сиси, Райан), 27:12 - 2:1. Пайэтт - 6 (мен., Смит, Стоун), 38:05 - 3:1. Мэттьюс - 20 (Хаймэн, Гардинер), 42:53 - 3:2. Марнер - 6 (бол., Гардинер), 44:21 - 3:3. Кэррик - 3 (Комаров, Кадри), 48:58 - 3:4.

Вратари: Андерсон (58:18 - 58:25, 58:31) - Андерсен.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 18 (4+8+6) - 33 (12+12+9).

21 января. Оттава. Canadian Tire Centre.