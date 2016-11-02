"Торонто" одолел "Эдмонтон" в овертайме, Сошников набрал очко

"Торонто" одолел "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Первой звездой встречи признан автор победного гола Назем Кадри. Российский форвард "Мэйпл Ливз" Никита Сошников стал автором результативной передачи.

В параллельных играх "Оттава" взяла верх над "Каролиной", а "Бостон" нанес поражение "Флориде".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Эдмонтон" – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Наши: Сошников (7:35/3/+1), Зайцев (22:56/3/0) – -

"Оттава" – "Каролина" – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

"Флорида" – "Бостон" – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)