"Торонто" одержал волевую победу над "Виннипегом", "Монреаль" обыграл "Бостон"

"Торонто" обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2, уступая в две шайбы до 7-й минут третьего периода. Победный гол на счету Каспери Капанена.

Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев провел на площадке 20 минут 21 секунду, Игорь Ожиганов - 13 минут 13 секунд.

В еще одной игре "Монреаль" победил "Бостон" - 3:0.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Виннипег" - 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Голы: Коннор - 6 (бол., Уилер, Бафлин), 9:38 - 0:1. Шайфли - 6, 31:00 - 0:2. Кадри - 2 (Марнер, Хэйнси), 46:33 - 1:2. Гардинер - 1 (Марнер), 56:49 - 2:2. Капанен - 6 (Таварес, Хаймэн), 57:15 - 3:2.

Вратари: Андерсен - Хеллебайк (58:17 - 59:05, 59:30).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (10+10+11) - 24 (10+7+7).

Наши: Ожиганов (13:13/0/-1), Зайцев (20:21/0/1) - -.

28 октября. Торонто. Scotiabank Arena.

"Бостон" - "Монреаль" - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Галлахер - 6 (Пека, Улле), 9:18 - 0:1. Доми - 5 (Друэн, Лехконен), 10:39 - 0:2. Бенн - 1 (п.в., Лехконен), 59:31 - 0:3.

Вратари: Раск (57:01 - 59:31) - Прайс.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (7+12+14) - 23 (9+10+4).



28 октября. Бостон. TD Garden.