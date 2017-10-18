"Торонто" обыграл "Вашингтон", Овечкин не забивает второй матч кряду

"Торонто" обыграл "Вашингтон" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" потерпел второе поражение подряд в этом сезоне, в то время как канадская команда напротив, победила во второй игре кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Коннор Браун и Назем Кадри. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не смог поразить ворота во второй игре подряд. На данный момент на его счету 10 (9+1) очков в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Торонто" – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)