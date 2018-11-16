"Торонто" обыграл "Сан-Хосе"

"Торонто" переиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. В составе победителей дубль оформил Каспери Капанен, еще по разу отличились Джон Таварес, Джош Лейво и Митчелл Марнер. За "Шаркс" шайбы забросили Кевин Лабанк, Джо Павелски и Марк-Эдуард Власик.
"Торонто" одержал вторую победу подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) - "Торонто Мэйпл Ливз" (Торонто) - 3:5 (3:2, 0:2, 0:1)
Голы: Таварес - 12 (Марнер, Райлли), 2:10 - 0:1. Лабанк - 3 (Э. Карлссон, Райан), 5:28 - 1:1. Капанен - 7 (Марло, Дермотт), 11:47 - 1:2. Павелски - 11 (бол., Бернс, Э. Карлссон), 12:51 - 2:2. Власик - 1 (Павелски, Майер), 18:21 - 3:2. Лейво - 2 (Эннис, Готье), 22:30 - 3:3. Капанен - 8 (мен., Марнер), 32:06 - 3:4. Марнер - 6 (Андерсен), 53:54 - 3:5.
Вратари: Джонс (57:28) - Андерсен.
Штраф: 12 - 12.
Броски: 45 (16+14+15) - 34 (12+17+5).
Наши: - - Зайцев (19.41/1/+1), Ожиганов (15.37/1/0).
16 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.