"Торонто" обыграл "Оттаву", Марнер набрал 5 очков

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Оттаву" - 6:3. 5 (2+3) очков в этой встрече набрал нападающий "Мэйпл Ливз" Митчелл Марнер. Российский защитиник команды Никита Зайцев отыграл 21 минуту 11 секунд.

В еще одной игре "Баффало" на выезде одержал победу над "Бостоном" - 4:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Оттава" - 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Голы: Марнер - 11, 1:55 - 1:0. Мэттьюс - 26 (Нюландер), 9:25 - 2:0. Марнер - 12 (Марло, Кадри), 11:30 - 3:0. Одуйя - 3 (Стоун, Шабо), 28:32 - 3:1. ван Римсдайк - 22 (бол., Марнер, Райлли), 33:51 - 4:1. Брассар - 14 (Фанеф, Стоун), 40:45 - 4:2. Кадри - 18 (Марнер, Марло), 42:29 - 5:2. Дзингел - 15 (Пажо, Боровицки), 53:32 - 5:3. Марло - 18 (п.в., Марнер), 58:38 - 6:3.

Вратари: Андерсен - Андерсон (Кондон, 11:30, 58:16 - 58:38).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 41 (14+16+11) - 25 (4+12+9).

Наши: Зайцев (21:11/0/3) - -.

11 февраля. Торонто. Air Canada Centre.

"Бостон" - "Баффало" - 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Голы: Кейн - 17 (Райнхарт), 27:42 - 0:1. Уилсон - 3 (Болье, Родригес), 32:44 - 0:2. Спунер - 9 (Дебраск, Краг), 34:39 - 1:2. Пульо - 10 (Уилсон), 38:49 - 1:3. Бэкес - 10 (Бержерон, Маршан), 59:01 - 2:3. Ристолайнен - 4 (п.в.), 59:31 - 2:4.

Вратари: Раск (58:27 - 59:01, 59:10 - 59:31) - Джонсон.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 27 (7+10+10) - 28 (5+13+10).

Наши: - - Антипин (12:12/0/0).

11 февраля. Бостон. TD Garden.