"Торонто" обыграл "Монреаль" благодаря дублю Мэттьюса

"Торонто" вырвал победу над "Монреалем" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Канадиенс" потерпели уже четвертое поражение подряд в этом сезоне.
В составе победителей дубль на счету Остона Мэттьюса, по шайбе забросили Патрик Марло и Джеймс ван Римсдайк. У "Монреаля" отличились Джефф Питри, Алекс Гальченюк и Джонатан Друэн.
Защитник "Листьев" Никита Зайцев провел на льду 25 минут, за которые провел два силовых приема и заработал показатель полезности "+1".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" – "Торонто" – 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)
- Торонто Мэйпл Ливз
- НХЛ
- Никита Зайцев
- Монреаль Канадиенс
- Джеймс ван Римсдайк
- Патрик Марло
- Александр Гальченюк-мл. (хоккеист)
- Джонатан Друэн
- Остон Мэттьюс
- Джефф Питри
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