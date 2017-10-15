"Торонто" обыграл "Монреаль" благодаря дублю Мэттьюса

"Торонто" вырвал победу над "Монреалем" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Канадиенс" потерпели уже четвертое поражение подряд в этом сезоне.

В составе победителей дубль на счету Остона Мэттьюса, по шайбе забросили Патрик Марло и Джеймс ван Римсдайк. У "Монреаля" отличились Джефф Питри, Алекс Гальченюк и Джонатан Друэн.

Защитник "Листьев" Никита Зайцев провел на льду 25 минут, за которые провел два силовых приема и заработал показатель полезности "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Торонто" – 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)