"Торонто" обыграл "Миннесоту", Зайцев провел на льду 24 минуты

"Торонто" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Российский защитник "Мэйпл Ливз" провел на площадке 24 минуты. Он завешил встречу с показателем "+2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Миннесота" - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Кадри - 9 (Райлли, Нюландер), 12:56 - 1:0. Зукер - 4 (Стаал), 18:15 - 1:1. Марло - 6 (Хаймэн, Браун), 23:47 - 2:1. Кэррик - 1, 43:40 - 3:1. Зукер - 5 (бол., Стаал, Сутер), 55:01 - 3:2. Браун - 7 (п.в.), 59:29 - 4:2.
Вратари: Андерсен - Дубник (58:05 - 59:05, 59:14 - 59:29).
Штраф: 8 - 4.
Броски: 19 (6+6+7) - 37 (9+14+14).
Наши: Зайцев (24:04/1/2) - -.
9 ноября. Торонто. Air Canada Centre.
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