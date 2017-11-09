06:13 | Хоккей — НХЛ

"Торонто" обыграл "Миннесоту", Зайцев провел на льду 24 минуты


"Торонто" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Российский защитник "Мэйпл Ливз" провел на площадке 24 минуты. Он завешил встречу с показателем "+2". 

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Миннесота" - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Кадри - 9 (Райлли, Нюландер), 12:56 - 1:0. Зукер - 4 (Стаал), 18:15 - 1:1. Марло - 6 (Хаймэн, Браун), 23:47 - 2:1. Кэррик - 1, 43:40 - 3:1. Зукер - 5 (бол., Стаал, Сутер), 55:01 - 3:2. Браун - 7 (п.в.), 59:29 - 4:2.

Вратари: Андерсен - Дубник (58:05 - 59:05, 59:14 - 59:29).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 19 (6+6+7) - 37 (9+14+14).

Наши: Зайцев (24:04/1/2) - -.

9 ноября. Торонто. Air Canada Centre.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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