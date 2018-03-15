"Торонто" обыграл "Даллас", Радулов не реализовал буллит

"Торонто" на своем льду вырвал победу у "Далласа" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5 Б). Хозяева на последних минутах встречи сравняли счет, а затем оказались сильнее в серии буллитов.

Российский нападающий "Старз" Александр Радулов провел на льду чуть больше 18 минут, сделал 3 броска по воротам и не реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Даллас" - 6:5 Б (2:2, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Марнер.

Наши: - - Радулов (18:19/3/-1)