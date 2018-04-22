"Торонто" обыграл "Бостон" и сократил отставание в серии

"Торонто" обыграл "Бостон" в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ - 4:3. Победная шайба на счету нападающего Джеймса ван Римсдайка. Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев отыграл 22 минуты 10 секунд.

Голкипер "Брюинз" Антон Худобин вышел на замену во втором периоде. Он провел 26 миут 37 секунд и отразил 8 бросков из 8. Перед этим Туукка Раск пропустил 4 шайбы.

"Торонто" сократил отставание в серии - 2-3. Следующий матч пройдет на площадке канадской команды.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Пятый матч

"Бостон" - "Торонто" - 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Голы: Браун - 1 (Мэттьюс, Хаймэн), 6:36 - 0:1. Юнссон - 1 (Кадри, Гардинер), 10:12 - 0:2. Бэкес - 2 (бол., Дебраск, Краг), 29:45 - 1:2. Бозак - 2 (Райлли, ван Римсдайк), 30:36 - 1:3. ван Римсдайк - 3 (бол., Марнер, Бозак), 31:55 - 1:4. Керали - 2 (Гржельчик, Аккьяри), 37:18 - 2:4. Аккьяри - 1 (Шаллер, Краг), 45:56 - 3:4.

Вратари: Раск (ХУДОБИН, 31:55, 58:46) - Андерсен.

Штраф: 6 - 16.

Броски: 45 (15+10+20) - 21 (6+10+5).

Наши: - - Зайцев (22:10/1/0).

22 апреля. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 3-2.