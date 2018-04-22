"Торонто" обыграл "Бостон" и сократил отставание в серии

"Торонто" обыграл "Бостон" в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ - 4:3. Победная шайба на счету нападающего Джеймса ван Римсдайка. Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев отыграл 22 минуты 10 секунд.
Голкипер "Брюинз" Антон Худобин вышел на замену во втором периоде. Он провел 26 миут 37 секунд и отразил 8 бросков из 8. Перед этим Туукка Раск пропустил 4 шайбы.
"Торонто" сократил отставание в серии - 2-3. Следующий матч пройдет на площадке канадской команды.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Пятый матч
"Бостон" - "Торонто" - 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)
Голы: Браун - 1 (Мэттьюс, Хаймэн), 6:36 - 0:1. Юнссон - 1 (Кадри, Гардинер), 10:12 - 0:2. Бэкес - 2 (бол., Дебраск, Краг), 29:45 - 1:2. Бозак - 2 (Райлли, ван Римсдайк), 30:36 - 1:3. ван Римсдайк - 3 (бол., Марнер, Бозак), 31:55 - 1:4. Керали - 2 (Гржельчик, Аккьяри), 37:18 - 2:4. Аккьяри - 1 (Шаллер, Краг), 45:56 - 3:4.
Вратари: Раск (ХУДОБИН, 31:55, 58:46) - Андерсен.
Штраф: 6 - 16.
Броски: 45 (15+10+20) - 21 (6+10+5).
Наши: - - Зайцев (22:10/1/0).
22 апреля. Бостон. TD Garden.
Счет в серии: 3-2.
staerswimmer23
По сообщению чмоки, я так понимаю в Торонто русских нет?
09:34
За Арсеналий с децтва!))
Торонто сейчас третья по силе команда Востока, после ПП и Бостона.) Если они пройдут Бостон, то и Тампу не заметят.)
08:56
PvsZ
Боже, дай Торонто совершить чудо и вынести мишек. Нет, мне пофиг на Торонто, пусть они улетят 0:4 от Тампы во втором раунде, но Бостон не выношу.
08:47
black rider.
Пустострелы из Торонто меня доконают.Придётся матч пересмотреть, раз выиграли
08:42
Sправедливый
Да, довольно неожиданная победа "Торонто". Я смотрел только третий период, "Бостон" действительно заслуживал большего, чем один гол... Но... "Торонто" с победой, как добыта завтра забудем, а послезавтра уже и новая игра. )))
07:02
fifa_guru
С победой поздравить из Торонто можно только Андерсена. Комментатор не знаю сколько раз говорил слова андерсен и памятник. Кэнаки провели хороший период, точнее неплохо зацепились за свои моменты, и повели 2-0. Хороший пас выдал турек. А вот МакЭвой не очень провел в целом матч, тут не подобрал шайбу и еще были моменты когда ошибался. В целом период должен был закончиться или 2-1 или 2-2. У Мишек тоже были моменты, но выручал Андерсен или штанга. Второй период был интересным. Мишки реализовали большинство (спасибо Зайцеву размахивающему лежа клюшкой как косой), но тут же пропустили аж две шайбы. Раска убрали и поставили Худобу. Раск не был виновен в шайбах, но как только встал Антон, Мишки просто стали рвать соперника. Торонто стали подряд удаляться. Причем в конце периода на скамейке штрафников оказались аж 4 игрока Торонто. Но Мишки хоть и неплохо играли в большинстве и проводили перепасовку с ударами - Андерсен все тащил. Зато отквитали еще одну шайбу в конце второго периода в равных составах. Третий период, счет 4-2, мишки настроены дома биться. Весь период Кэнаки были зажаты в свои ворота, большинство в начале не было реализовано Мишками. Опять же Андерсен. Зато в равных отквитали шайбу. Причем снова только лишь благодаря отскоку от удара мимо, Андерсен был дезориентирован на какое-то мгновение и угол оставил открытым. Ну а оставшиеся 15 минут просто адовое давление Бостона на ворота. что уж говорить, за третий период 20-5 по ударам, и 14-1 по голевым моментам. Не заслужили Торонто ни победы, ни тем более выход во 2 раунд. Это я уже сейчас заранее говорю. Мэтьюса и Нюландера вообще не видно. Марнер тоже был слабо заметен. Сегодня проблеск 3-4 звена Торонто в начале игры позволили сделать задел и довести игру до победы.
06:31