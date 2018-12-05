"Торонто" обыграл "Баффало", Зайцев и Ожиганов не набрали очков

"Торонто" в овертайме выиграл у "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Мэйпл Ливз" одержал пятую победу кряду.

Российские игроки "Торонто" Игорь Ожиганов и Никита Зайцев очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Торонто" – 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Мэттьюс – 14 (Хэйнси), 28:33 – 0:1. Райнхарт – 8 (Болье, Ристолайнен), 34:01 – 1:1. Гардинер – 2 (Таварес, Марнер), 39:50 – 1:2. Айкел – 6 (Ристолайнен, Скиннер), 42:39 – 2:2. Айкел – 7 (Райнхарт), 52:57 – 3:2. Марло – 7 (Райлли, Мэттьюс), 54:47 – 3:3. Мэттьюс – 15 (Капанен, Гардинер), 64:57 – 3:4.

Вратари: Улльмарк – Андерсен.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 41 (14+12+11+4) – 30 (7+10+11+2).

Наши: – – Зайцев (20.22/1/-3), Ожиганов (13.48/1/0).

5 декабря. Баффало. KeyBank Center.