"Торонто" не оставил шансов "Монреалю" - 6:0

"Торонто" разгромил "Монреаль" в гостях со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Мэйпл Ливз" одержали шестую победу кряду.

В этом матче вернулся в состав после травмы нападающий Остон Мэттьюс. 20-летний форвард оформил дубль в этой встрече. Форвард Никита Сошников пропустил игру, несмотря на вызов из АХЛ.

Защитник "Торонто" Никита Зайцев отыграл 17 минут, сделал результативную передачу и заработал показатель полезности "+3". Отметим, что у россиянина 7 минут штрафного времени – хоккеист был наказан за драку с Полом Байроном.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Торонто" – 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Голы: Хэйнси - 1 (Бозак, Мур), 32:07 - 0:1. Кадри - 10 (Марло, Андерсен), 32:44 - 0:2. Браун - 8 (ЗАЙЦЕВ, Хаймэн), 40:25 - 0:3. ван Римсдайк - 10 (Бозак), 48:11 - 0:4. Мэттьюс - 11 (Марнер, Мартин), 48:59 - 0:5. Мэттьюс - 12 (Марнер), 55:27 - 0:6.

Вратари: Линдгрен (Ниеми, 48:59) - Андерсен.

Штраф: 17 - 13.

Броски: 33 (16+10+7) - 31 (7+11+13).

Наши: - - Зайцев (17:53/2/+3).

19 ноября. Монреаль. Centre Bell.